Dolar/TL 5.80'i aştı

Türkiye ve global piyasalarda merkez bankalarının kararlarının izleneceği yeni haftaya 5.78'in hemen üzerinde başlayan dolar/TL, gün ortasına doğru 5.80'in üzerini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 5.7810 liradan, euro 6.3950 liradan haftaya başladı.

Günün ilk işlemlerinde 5.78'den değerlenen dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 5.80'in üzerine çıktı. Euro da 6.39'dan 6.42'ye yükseldi.

Merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor

Haftanın en önemli merkez bankası toplantıları Türkiye, ABD ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları olacak.

Foreks anketinde TCMB'nin faizi 150 baz puan indireceği tahmini oluşurken, Fed ve ECB'den bir değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Fed'in kararı çarşamba akşamı, TCMB ve ECB'nin kararı perşembe günü gelecek.