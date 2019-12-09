Dolar yeni haftaya 5.78 liradan başladı

Türkiye ve global piyasalarda merkez bankalarının kararlarının izleneceği yeni haftaya Dolar/TL 5.78 seviyesinden başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5.7810 liradan, euro 6.3950 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5.7790 liradan alınan dolar, 5.7810 liradan satılıyor. 6.3930 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6.3950 lira olarak belirlendi.

Merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor

Haftanın en önemli merkez bankası toplantıları Türkiye, ABD ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları olacak.

Foreks anketinde TCMB'nin faizi 150 baz puan indireceği tahmini oluşurken, Fed ve ECB'den bir değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Fed'in kararı çarşamba akşamı, TCMB ve ECB'nin kararı perşembe günü gelecek.