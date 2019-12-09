Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün kapısına kilit astırmak üzere

Trump'ın yeni atamaları engellediği Dünya Ticaret Örgütü'nün temyiz organı çarşamba günü tek yargıçla kalarak işlemez hale gelebilir. Bunu 'başarmak' için uğraşan Trump'ın DTÖ'süz bir dünyada ABD'nin daha lehine koşulları zorla elde etmek istediği belirtildi.

Alman medyasının amiral gemisi konumundaki Der Spiegel dergisinin websitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın felç etmek için uğraştığı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) çarşamba günü işlemez hale gelebileceği uyarısını yaptı.

Markus Becker imzalı haberde DTÖ sayesinde en çok kar eden ülkenin ABD olduğu, buna rağmen Trump'ın örgütü kadük bırakmak için elinden geleni ardına koymadığı kaydedildi.

Habere göre Trump öyle istediği için DTÖ en erken 11 Aralık 2019 çarşamba günü işlemez hale gelebilir.

Zira Washington, iki yıldır DTÖ'nün uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasındaki boş koltuklara atama yapılmasını engelliyor.

Uyuşmazlıkların çözümü mekanizması, aslında ticaret hukuku uzmanı, diplomat ve hükümet bürokratı olan yedi yargıçtan oluşuyor.

Halihazırda yedi yargıç koltuğundan sadece üçü dolu. Salı günü bu üçünden ikisinin görev süresi dolacak.

"Böylelikle temyiz organına, yani dünya ticaretinin ana denetleyici kuurmuna son nokta konulacak" diyen Becker, 11 Aralık'ta bu organ işlemez hale gelirse, tüm DTÖ sisteminin çökeceği ve dünya ticaret kurallarının uygulanmasının fiilen duracağı uyarısını yaptı.

AB'nin merkezi Brüksel'den kaynaklar, Trump'ın bunu 'başarmak' için uğraşmasını "DTÖ'süz bir dünyada ABD'nin daha lehine koşulları zorla ele geçirebilmeyi bekliyor" diye değerlendirdi.

DTÖ temyiz organının çalışmaları felç olur olmaz, 'en güçlü olanın hakkıdır' ilkesinin dünya ticaretine geri dönebileceğini aktaran Becker, "Böyle bir olası duruma karşı AB kendi kendini silahlandırıyor" dedi.