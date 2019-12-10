CHP, EKOBÜS'le yola çıkıyor

CHP, iş dünyası ve işçilerle bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerini anlatmak için EKOBÜS'le yola çıkacak. Bütçe görüşmelerinden sonra genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri il il gezerek seçmene 'CHP iktidarında ekonominin nasıl düze çıkarılacağını' anlatacak.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP, ekonomide yaşanan kötü gidişatın nedenlerini araştırmak, iflas ya da konkordato ilan eden firmaların durumunu yakından takip etmek ve yoksulluk içerisinde yaşayan yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını tespit etmek amacıyla 'EKOBÜS' ile ülkeyi gezecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Fethi Açıkel, Bülent Kuşoğlu ile milletvekilleri Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Abdullatif Şener ve Çetin Osman Budak’tan oluşan 'CHP Ekonomi Masası', seçim döneminde başladığı kent gezilerine, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2020 Yılı Bütçe Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından 'yeni araç' ile devam edecek.

18 Aralık Çarşamba günü Ankara OSTİM’de sanayici ve esnafla bir araya gelecek Ekonomi Masası, burada 'EKOBÜS' adını alan, üzerinde CHP logosunun yer aldığı otobüsün tanıtımını da yapacak.

Parti yöneticileri, otobüsle kentleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarının yerinde tespit edilmesini amaçlıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından başlayacak gezilerin, nisan ayına kadar kesintisiz şekilde sürdürülmesi planlanıyor.