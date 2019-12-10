Fitch, 5 belediyenin kredi notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notu görünümünü değiştirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini belirtti.

Fitch’in değerlendirmesine göre İstanbul'un bağımsız kredi profili 'BBB-', İzmir'in 'BBB', Bursa'nın 'BB', Antalya'nın 'BB' ve Manisa'nın da 'BB+'.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.