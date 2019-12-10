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    Türkiye’de kültür harcamaları arttı

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    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201912101040807101-turkiyede-kultur-harcamalari-artti/

    Türkiye'de kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.4 artışla 54 milyar 383 milyon 287 bin liraya ulaşırken, kültürel mal ihracatındaki artış dikkati çekti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Buna göre, kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin liraya yükseldi.

    Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64.3, özel harcamaların payı ise yüzde 35.7 olarak gerçekleşti. Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2018’de yüzde 1.5 oldu. Bu oran 2017’de yüzde 1.4 seviyesindeydi.Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.4 artarak 34 milyar 950 milyon 410 bin liraya ulaştı.

    Harcamaların yüzde 66’sı merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 34’ü yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi. Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında, mimarlık yüzde 35.9, kitap ve yazılı basın yüzde 11.8, gösteri sanatları yüzde 8.9, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8.8, doğal miras yüzde 7.4 ve kültürel miras yüzde 5.8 paya sahip oldu. 

    Yüzde 97.6'sı hane halkı

    Hane halkı kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23.9 artarak 18 milyar 960 milyon 232 bin liraya yükseldi. Özel harcamaların yüzde 97.6’sı hane halkları, yüzde 2.4’ü ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

    Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve TV yayın giderleri yüzde 25.8, kitap, gazete ve dergi yüzde 16.5, veri işlem ekipmanları yüzde 13.3, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 10.7, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 10.4, sinema, tiyatro, konser yüzde 6 paya sahip oldu.

    Kültürel mal ihracatı söz konusu dönemde yüzde 37.9 artarak 34 milyar 16 milyon 42 bin lirayı buldu. Bu oran ana mal ihracatında yüzde 38,9 ve ikincil mal ihracatında yüzde 15.6 olarak gerçekleşti. 2018 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4.2’ye ulaştı.

    Kültürel mal ithalatı ise geçen yıl 2017 yılına göre yüzde 22.8 artarak 22 milyar 687 milyon 980 bin liraya ulaştı. Ana mal ithalatı yüzde 34.5, ikincil mal ithalatı yüzde 16.6 arttı. Geçen yıl kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2.2 oldu.

    Kültürel alanlara göre en yüksek paya sahip el sanatlarının ihracat tutarı toplamı 24 milyar 997 milyon 962 bin lira olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 73.5’i buldu. Görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 10 milyar 984 milyon 229 bin liraya ulaşırken, toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı yüzde 48.4 olarak kaydedildi

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat hacmi, Türkiye, Harcama, Ekonomi, Kültür, kütüphane
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