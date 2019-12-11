Dolar bu sabah 5.80'e kadar yükseldi

TCMB'nin Perşembe günkü faiz kararının beklendiği piyasada dolar/TL 23 Ekim'den bu yana en yüksek seviye olan 5.80 civarındaki hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket etti ancak TL’de cuma günü ve dün negatif ayrışma yaşandı. Bankacılar satış baskısını TCMB’nin faiz kararının yaklaşmasına, Moody’s’ten olumlu bir açıklama gelmemesine ve artan jeopolitik gerginliğe bağladılar.

Cuma gününü 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 5.8080’e kadar yükseldi.

Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

TCMB 12 Aralık’ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.