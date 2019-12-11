Bütçe ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak

2020 bütçesinden reel sektöre 44.5 milyar, KOBİ’lere 1.4 milyar lira destek verilecek. İhracat destekleri için 3.8 milyar lira harcanacak. Ar-Ge’ye 5 milyar lira ayrıldı.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2020 Yılı Bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1.095.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.

Bütçeden reel sektöre 44.5 milyar, KOBİ’lere 1.4 milyar lira destek verilecek. İhracat destekleri için 3.8 milyar lira harcanacak. Ar-Ge’ye 5 milyar lira ayrılırken, çiftçi ve esnafa 6.4 milyar lira kredi faiz desteği sağlanacak.

Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) bütçenin temeli oluştururken, gelecek yıl bütçe gelirleri 956.6 milyar, vergi gelirleri 784.6 milyar TL, bütçe açığı 38.9 milyar TL olarak öngörüldü. 2020 yılında yatırımlara 64.1 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 için hedeflenen 187.5 milyar lira gelir vergisinin sadece 10.5 milyar lirası beyana dayanmakta.