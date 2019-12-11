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12:31 11 Aralık 2019
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    Temsa

    Üretime ara veren TEMSA, Meclis gündeminde

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    Ekonomi
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    CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu.

    Dünya'dan Gülsüm Erdem Emen'in haberine göre, Adana'da kurulu otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA'nın üretimi durdurması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

    1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren TEMSA'nın yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon ürettiğini anımsatan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu.

    Türkiye’nin yerli otomobil için babayiğit arayıp bulamadığı bir dönemde yerli otobüs firmasının yabancı bir fona satılmasının vahim bir durum olduğuna işaret eden Şevkin, "Tüm testlerden geçen, ürettiği elektrikli otobüsü dünya pazarlarına sunmaya hazırlanan Türkiye’nin markası TEMSA'nın Mart 2019’da Lozan’da kurulan ‘True Value Capital Partners’ adlı fon tarafından satın alınmasının ardından gerçekleşen üretimi durdurma kararı düşündürücüdür” dedi.

    '70’e yakın ülkede faaliyet gösterirken üretim durdu'

    Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazarların da yer aldığı dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteren işletmede yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Şevkin, Varank tarafından şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

    1. Yıllardır yerli otomobil üretiminde babayiğit arayan, onca emeğe konsorsiyuma rağmen otomobil üretimini gerçekleştiremeyen Türkiye, 50 yıllık otobüs üretim markasını bir yabancı fona bu kadar çabuk oldu-bittiye getirerek neden satmıştır?
    2. Bu satış kimler tarafından onaylanmıştır? Rekabet Kurulu’nun gündemine gelmiş midir?
    3. ASELSAN’la birlikte elektrikli otobüs üreten ve ürettiği otobüsü dünyaya satmaya başlayan TEMSA’da devir sonrası üretimi durdurma kararı neden alınmıştır?
    4. TEMSA sadece Sabancı’nın ya da yabancı fonun mudur? TEMSA'ya Aselsan’ın, TÜBİTAK’ın karşılıksız katkıları, verilen teşvikler, vergilerimizle sağlanan kolaylıkların bedeli ne olacak?
    5. 50 yıllık bir teknoloji şirketini yurt dışı fona satmak bu kadar kolay mıdır? Satılan bir ülkenin otomobil markası mı yoksa herhangi bir ‘mandıra’ mıdır?
    6. TEMSA'yı satın alan fonun perde arkasında kim vardır? Temsa’nın rakipleri veya petrol lobilerinin bu fonla bir ilişkisi söz konusu olabilir mi?
    7. TEMSA'yı satın alan yabancı fon ‘ben burada üretim yapmayacağım’ derse bir yaptırımla karşı karşıya kalacak mıdır?
    8. 1500 çalışan, yüzlerce yetişmiş mühendis işsiz kalırsa, binlerce tedarikçi mağdur olursa bozulan bu ekosistemi düzeltecek bir önleminiz var mı?
    Etiketler:
    TÜBİTAK, ASELSAN, Sabancı Holding, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, soru önergesi, TBMM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Otobüs, Mustafa Varank, Müzeyyen Şevkin, TEMSA, Adana
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