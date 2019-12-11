Üretime ara veren TEMSA, Meclis gündeminde

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu.

Dünya'dan Gülsüm Erdem Emen'in haberine göre, Adana'da kurulu otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA'nın üretimi durdurması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren TEMSA'nın yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon ürettiğini anımsatan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu.

Türkiye’nin yerli otomobil için babayiğit arayıp bulamadığı bir dönemde yerli otobüs firmasının yabancı bir fona satılmasının vahim bir durum olduğuna işaret eden Şevkin, "Tüm testlerden geçen, ürettiği elektrikli otobüsü dünya pazarlarına sunmaya hazırlanan Türkiye’nin markası TEMSA'nın Mart 2019’da Lozan’da kurulan ‘True Value Capital Partners’ adlı fon tarafından satın alınmasının ardından gerçekleşen üretimi durdurma kararı düşündürücüdür” dedi.

'70’e yakın ülkede faaliyet gösterirken üretim durdu'

Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazarların da yer aldığı dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteren işletmede yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Şevkin, Varank tarafından şu sorulara yanıt verilmesini istedi: