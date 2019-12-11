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15:34 11 Aralık 2019
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    İstanbul Havalimanı

    Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu

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    Ekonomi
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    İstanbul Havalimanı'nda saatlik otopark ücreti 21 liradan 23 liraya yükselirken, Ankara Esenboğa'da ise 17 lira oldu. İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL.

    Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi.

    Yeni tarifeler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak.

    Açık ve kapalı otopark fiyatları

    İstanbul Havalimanı’nda otomobillerin bir saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya, açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı.

    Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu.

    2020 yılı Ocak ayı itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki otopark ücretleri bir saat için 17 TL iken, aylık abonmanlık ücreti 383 TL olarak belirlendi. 

    Gazipaşa-Alanya ve Zonguldak Çaycuma havalimanlarında ise 1 saatlik otopark ücreti 7 TL oldu.

    Yeni bagaj taşıma tarifeleri

    Öte yandan havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belli oldu. İstanbul Havalimanı'nda el bagajları için adeti 11 TL, valiz için adeti 17 TL, kargo bagaj ücreti ise adeti 34 TL olarak belirlendi.

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Havalimanı-Terminal İşletmecileri arasında düzenlenen Kira-Uygulama-İmtiyaz sözleşmeleri ve eklerinde Bagaj Taşıma Gelirleri adı altında gelir kalemi olmayan İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı Terminalleri'nde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı DHMİ’ye ödenecek.

    Otoparklardan ücretsiz yararlananlar

    Bazı devlet kuruluşları, kordiplomatik plakalı araçlar azami 1 saat süre için otopark parası ödemezken, engelli ve gaziler de belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı ya da bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara havalimanındaki otoparklar ücretsiz olacak.

    Etiketler:
    Otopark, Otomobil, Zonguldak, Alanya, Gazipaşa, El bagajı, bagaj, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çaycuma, İstanbul, Esenboğa Havaalanı, Ankara, İstanbul Havalimanı
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