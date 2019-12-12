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    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell

    Fed Başkanı Powell: Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    Ekonomi
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    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını belirterek, "Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz. Ama 2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz" dedi. 

    Fed
    © REUTERS / Chris Wattie
    ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu
    Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmasının ardından basın toplantısı düzenledi.  Bu yıl 75 baz puanlık faiz indiriminden sonra faizleri sabit tutma kararı aldıklarını belirten Powell, "Faiz indirimleri ekonominin rayında kalmasına yardım etti." diye konuştu.

    Powell, ABD'de hane halkı harcamalarının ve tüketici güveninin iyi durumda olduğunun altını çizerek, ülkede sabit yatırımların ve ihracatın zayıf kaldığını, zayıf küresel büyümenin ve küresel ticaret belirsizliğinin imalata baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekti. ABD ekonomisinin görünümünün risklere rağmen olumlu olduğunu dile getiren Powell, "Para politikamızı ticaret gelişmeleri ve dünyadaki bir takım risklerden korumak için düzenledik." ifadesini kullandı. 

    Powell, Fed'in bu yılki faiz indirimlerinin gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, 1990'lara göre bugün ekonominin çok farklı yapısal özelliğe sahip olduğunu ve 1990'lardaki faiz indirimleri ile bugünküler arasında benzerlik bulunduğunun altını çizdi.

    'Faizleri artırmak için enflasyonun artması lazım'

    Powell, repo operasyonlarına devam edeceklerine vurgu yaparak, repo piyasasını yatıştırmak için söz konusu operasyonların detaylarında ayarlamalar yapmaya açık olduklarını kaydetti. Bütün büyük ekonomilerin enflasyonda zorluk yaşadığını belirten ve enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmenin zorluğuna dikkati çeken Powell, "İşsizlik 50 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen enflasyon çok az artıyor. Bu sebeple faiz artışına olan ihtiyaç azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.  

    Federal Reserve Chairman Jerome Powell's speech at The Economic Club of Chicago, appears on a screen on the floor of the New York Stock Exchange, Friday, April 6, 2018
    © AP Photo / Richard Drew
    Fed Başkanı Powell: Şu an için faizleri artırmayı düşünmüyoruz
    Powell, "Faizleri artırmak için enflasyonun ısrarcı şekilde ve büyük oranda arttığını görmek istiyorum. Politika faizi için benim görüşüm bu şekilde." dedi. FED Başkanı Powell, gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını belirterek, "Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz. Ama 2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.  Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) onaylamasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacağına işaret eden Powell, bunun ABD ekonomisi için pozitif olacağını söyledi.

    Trump'ın azil süreci gündeme gelmedi

    Jerome Powell, bir soru üzerine, "ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme sürecinin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantısında gündeme gelmediğini" söyledi. ABD ekonomisi için aldıkları önlemlerin sonuç vermesinin zaman alacağına işaret eden Powell, bu sebeple bekleme dönemine girdiklerini dile getirdi. 

    Fed, bugün yaptığı açıklamayla, politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttu. Politika faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığı kaydedildi.

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    Etiketler:
    politika faizi, Faiz artırımı, Jerome Powell, ABD Merkez Bankası (Fed), ABD
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