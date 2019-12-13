ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması: 15 Aralık'taki gümrük vergisi artışı ertelendi

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret temsilcileri ile Çin arasında yeni bir ticaret anlaşmasına gidildiğini bildirdi.

Kaynakların aktardığına göre ABD tarafı, 15 Aralık tarihinde yürürlüğe koymayı planladığı gümrük vergisi artışını erteledi.

Çin ise, anlaşmanın bir parçası olarak 2020'de ABD'den 50 milyar dolarlık tarım ürünü almayı kabul etti.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saatlerde Çin ile yeni bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını açıklamıştı.

Bloomberg ise, ABD'nin Çin ile 'ilk aşama anlaşmaya' ulaştığını bildirmişti.

Daha önce Beyaz Saray, anlaşmanın hazır olduğunu duyurmuş, ancak ne zaman sonuçlanacağına dair bir zaman çizelgesi açıklamamıştı.

Anlaşmanın ilk aşamasının fikri mülkiyet, finansal hizmetler ve ABD'nin tarımsal ihracatı dahil olmak üzere kilit başlıkları kapsaması bekleniyor.