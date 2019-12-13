Üretimi durduran TEMSA'dan 'haciz' açıklaması

Sözcü'nün aktardığı habere göre, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi TEMSA’nın önce True Value Capital Partner’s fonuna satılması, ardından da üretime ara vermesi tartışmalara neden oldu.

Bugün TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş’den yapılan açıklamada, 2020 yılında ödeme vadesi gelecek krediler için yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"TEMSA'nın hisseleri 30 Mayıs 2019 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Sabancı Ailesi'nden True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun olarak devredilmiş ve devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmiştir. Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte Şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur."

'Faaliyetler mecburen durduruldu'

Faaliyetlerine devam etme arzusu içinde olduklarını söyleyen TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş, "Önemle altı çizilmelidir ki; yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden şirketimiz TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş., tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle Ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.