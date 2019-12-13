Doğa Koleji'nden devir açıklaması

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını söyledi.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin aylardır maaş alamadığı Doğa Koleji'nde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle soruşturma başlattığını açıklamıştı.