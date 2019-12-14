2020’de Rusya’ya narenciye ihracatının yüzde 10 artırılması planlanıyor

Moskova’da bulunan Kavak, bugünkü basın toplantısında, sezonun yeni başladığını ve mayıs sonuna kadar devam edeceğini belirterek, “2020’de Rusya’ya ihracatı, 2018-2019’a göre yüzde 10 artırmayı umuyoruz” dedi. Kavak, Rusya’nın Türk narenciye ihracatçıları için lider pazar olduğunun altı çizdi.

Rusya’ya ihracatta doruk noktanın, 660 bin ton narenciyenin giriş yaptığı 2016’da yaşandığını hatırlatan Kavak, 2017-2018 yıllarında yaklaşık 100 bin ton düşüş yaşandığını belirterek, düşüşün mahsuldeki verimsizlikten kaynaklandığını anlattı.

Bu yıl Rusya’ya narenciye ihracatının 2018 seviyesinde kalmasını, yani 560 bin ton olarak gerçekleşmesini umduklarını dile getiren Kavak, “Önümüzdeki iki haftada en yüksek satışlar olacak, çünkü Yeni Yıl’da narenciye tüketimi hızla yükseliyor” dedi.

Rus tüketicinin daha çok mandalina sevdiğini ifade eden Kavak, limona olan talebin de yüksek olduğunu, ama bu yılki mahsulün biraz daha düşük olduğunu, bu yüzden ihracatın da azalabileceğini anlattı. Genelde Türkiye’den Rusya’ya yılda 150-200 bin ton limon ihraç ediliyor.

Rusya’da uzun zamandır çalıştıklarını ve tüm kuralları iyi bildiklerini ve onları yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Kavak, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’nın (Rosselhoznadzor) kalite taleplerinin dünyada en sıkılardan biri olduğunu kaydetti. Kavak, ancak bu sayede kendileri için çıtayı yükselttiklerini ve Rus pazarının tüm taleplerini yerine getirdikleri için diğer tüm pazarlara da rahatça giriş yapabildiklerini anlattı.

Rusya’nın hiçbir zaman asılsız taleplerde bulunmadığını, tüm kuralların açık ve net olduğunu vurgulayan Kavak, kuralları uygulayanların hiçbir sorun yaşamadığını da sözlerine ekledi.

Toplamda Türkiye her yıl 2 milyon ton narenciye ihraç ediyor.