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    Bloomberg

    BDDK'den Bloomberg'e yalanlama

    © Fotoğraf : Bloomberg.com
    Ekonomi
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    ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı Bloomberg sitesini sürekli Türkiye ekonomisi ile ilgili 'güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler yapmakla' suçlayan BDDK, banka genel müdür ve yardımcılarının atanmasıyla ilgili son iddiayı 'dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haber' diye yalanladı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilere ilişkin İngilizce yayın yapan "www.bloomberg.com" sitesinde yer alan haberi yalanladı. 

    BDDK tarafından "www.bloomberg.com" internet sitesindeki spekülatif habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkati çeken 'www.bloomberg.com' alan adıyla yayın yapan bir haber sitesi üzerinden kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır." ifadesi kullanıldı. 

    Kurumun konu edildiği, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmayan "dedikodu ve yalanların" hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Zira banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilerin hassasiyeti nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun (Kanun) 25'inci maddesinde Basel standartlarına uyumlu diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde bankaların genel müdür ve yardımcıları için özel öğrenim ve mesleki deneyim şartı aranmış ve genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte kuruma bildirilmesi gerektiği ifade edilerek söz konusu bildirimden itibaren yedi iş günü içinde kurumumuzca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır." bilgisine yer verildi.

    'Kurumumuz görev ve yetkisini titizlikle yerine getirmektedir'

    Açıklamada, şunlar aktarıldı:

    "Aynı şekilde kanunun 26'ncı maddesinde de kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişilerin, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamayacağı ifade edilmiş ve bankalar bu durumdaki kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca aynı maddeye göre kurum denetimleri sonucunda, bu kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri kurul kararı ile geçici olarak kaldırılacak ve bu kimseler kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacaktır."

    Söz konusu haberde adı geçen kişiye yönelik olarak herhangi bir banka tarafından BDDK'ya kanunun 25'inci maddesi kapsamında bir başvuruda bulunulmadığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

    "Bu çerçevede kurumumuz kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir. Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir." 

    'Tüm yasal haklar sonuna kadar kullanılacak'

    Açıklamada, bu bağlamda, bahse konu asılsız habere ilişkin tüm yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Zira söz konusu habere konu kişinin kendi kişisel menfaatleri için ortaya attığı dedikoduların ana dayanak yapılarak haberleştirilmesinin gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuzu itham edici mahiyette, gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar ve şahsi meseleleri için kurumumuzu itham eden kişi ve/veya kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

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