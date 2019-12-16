Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da 5.8230 liradan alınan dolar, 5.8250 liradan satılıyor. 6.4860 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6.4880 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5.8050 lira, euronun satış fiyatı ise 6.4860 lira olmuştu.

Merkez Bankası'nın geçen hafta beklentinin üzerindeki faiz indirimine kurun tepkisi sınırlı olmuş, kur 5.78'ten 5.79'a çıkmıştı.