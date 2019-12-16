Çevre Bakanlığı plastik poşetten 1 yılda 210 milyon lira kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinden 2019 yılında tam 210 milyon TL gelir elde etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın plastik poşet satışıyla ilgili soru önergesine yanıtladı.

Bakan Kurum, bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyar adet poşet satıldığını, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirinin 210 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kurum, "Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda; bakanlığımızca yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 16 yılda 2 milyar 116 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. 2019 yılındaki yardım tutan ise 527 milyon TL'dir" bilgisini de verdi.

'İktidar, poşetlerden yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı'

CHP'li Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kadar devasa bir gelir elde etmesinin yanında alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan şirketler ve vergi olarak Hazine'nin de pay aldığını hatırlattı.

Kasap, “İktidar, minik poşetlerden yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı” ifadesini kullandı.