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18:00 16 Aralık 2019
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    İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

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    Ekonomi
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    İzmir'in gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırayı Lucien Arkas aldı. Kurumlar vergisi mükellefleri listesinde de ilk sıranın sahibi Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ oldu.

    İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı.

    12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Lucien Arkas listenin ilk sırasında yer aldı.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, 2018 vergilendirme döneminde kent genelinde 1 milyar 740 milyon 921 bin 494 lira gelir vergisi, 3 milyar 587 milyon 144 bin 512 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiğini söyledi.

    'Bir mükellefimiz isminin açıklanmasını istemedi'

    Engin, "Gelir vergisi beyanına ilişkin olarak 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellef arasında İzmir ilimizden 2 mükellefimiz yer almıştır. Bir mükellefimiz isminin açıklanmasını istememiştir. Lucien Arkas, Türkiye genelinde 30. sıradadır" ifadesini kullandı.

    İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı listede Lucien Arkas 12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuku ile ilk sırada yer aldı. 4 milyon 385 bin 694 lirayla Bernard Arkas 5. sırada, 3 milyon 469 bin lira tahakkukla Nail Özkardeş 8. sırada yer buldu.

    Kurumlar vergisi mükellefleri listesinde ilk sıra Philsa Philip Morris'in

    Kurumlar vergisi mükellefleri listesinde ise ilk sıranın sahibi 146 milyon 947 bin 286 lira tahakkukla Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ oldu. Listenin ikinci sırasında 125 milyon 309 bin 950 lira ile Petkim Petrokimya Holding AŞ, üçüncü sırada 109 milyon 379 bin 436 lira ile MSC Gemi Acenteliği AŞ yer aldı.

    Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ Türkiye genelinde 35., Petkim Petrokimya Holding AŞ 53., MSC Gemi Acenteliği AŞ 65. oldu.

    Etiketler:
    Petkim Petrokimya Holding AŞ, Vergi beyanı, Ekonomi, Türkiye, Lucien Arkas, Philip Morris SA, Rıfat Engin, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, İzmir
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