Elektrik borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 3.5 milyona yaklaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik faturasını ödeyemediği için işlem yapıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın sorusunu yanıtladı ve elektrik borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 3.5 milyona yaklaştığını kaydetti.

Dönmez yılın ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik borcunu ödeyemedikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını söyledi. Doğalgaz borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 710 bin 364 olarak açıklandı.

CHP’li vekilin "Kışa girdiğimiz bu dönemde, elektrik ve doğal gaza yeni yeni bir zam daha yapacak mısınız?" sorusuna ise Dönmez, şu yanıtı verdi:

"Enerji fiyatları; enflasyondan, döviz kurlarından ve petrol fiyatlarından önemli oranda etkilenmektedir. Bu parametrelerde yaşanan gelişmeler ile yatırımlara ve işletme gereklerine bağlı olarak, zaman zaman fiyat ayarlamalarına gidilebilmektedir. Bu kapsamda, düzenlemeye tabi olan tarifelerde mevzuatta belirlenen usul, esas ve dönemlerde olan ayarlamalar yapılmaktadır."