Dolar 5.85 liranın üzerinde

BloombergHT'nin aktardığına göre, Dolar/TL güne sınırlı artışla başladı. Sepet kur 6.18'de, dün 6.46-6.53 bandında seyreden euro 6.52'de yatay seyrediyor.
BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından İncirlik ve Kürecik üslerini kapabileceklerini belirtti.
Açıklamanın etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar 5.85'in üzerine yükseldi.
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