BDDK'dan bankalara: Kârınızı dağıtmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dengelenme sürecinin devamı ve güçlü özkaynak ihtiyacını gerekçe göstererek, bankalara 2019 kârlarını dağıtmamalarını önerdi.

Bankalara gönderilen tavsiye niteliğindeki belgede, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politika sürdürülmesinin gerekli olduğu ve bu çerçevede 2019 yılında elde edilecek kârların hissedar ve yöneticilere dağıtım konusu yapılmayarak, "Özkaynak altında tutulan kar ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği" belirtildi.

BDDK geçen yıl çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12'nin altında bulunan bankalara temettü dağıtılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.