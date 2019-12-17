Lale Plak da Beyoğlu’ndan gidiyor

Beyoğlu’nda 65 yıllık bir geçmişe sahip olan Lale Plak, 31 Aralık 2019 tarihinde kapanacak.

İstanbul’da Beyoğlu’nun sembolleri arasında yer alan Lale Plak’ın kepenk kapatacağı açıklandı. Lale Plak, 13 Mayıs 1954 tarihinden itibaren Beyoğlu’nun ve müziğimizin sembol mekanlarından biri olarak hizmet veriyordu.

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kepenk kapatacağını duyuran Lale Plak, açıklamasında şöyle dedi:

“13 Mayıs 1954 günü başlayan serüvenimiz, 31 Aralık 2019 günü sona eriyor. Lale Plak ile 65 yıl, iyi ve kaliteli müzik ile binlerce dostumuzun ruhuna dokunduk. Elimizde olmayan nedenlerle mağazamızı kapatıyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.”

13 Mayıs 1954 günü başlayan serüvenimiz, 31 Aralık 2019 günü sona eriyor.

Lale Plak ile 65 yıl, iyi ve kaliteli müzik ile binlerce dostumuzun ruhuna dokunduk. Elimizde olmayan nedenlerle mağazamızı

kapatıyoruz. Bugüne

kadar yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. pic.twitter.com/yfCzRQ5Hyg — Lale Plak (@LalePlak) December 16, 2019

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