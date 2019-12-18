Net UYP, ekimde 341 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası verilerine göre, net uluslararası yatırım pozisyonu ekim ayında 341 milyar dolar açık verdi. Türkiye'nin ekim ayında yurt dışı varlıkları 247.7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 588.7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 8.1 artışla 247.7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1.8 azalışla 588.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Net UYP, geçen yıl sonunda 370.4 milyar dolar açık vermişti

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekimde eksi 341 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 370.4 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 sonuna göre yüzde 12.4 artışla 104.6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4.8 yükselişle 93 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3.9 artışla 46.5 milyara ulaştı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 sonuna göre yüzde 5.3 artışla 156.6 milyar dolara yükseldi.