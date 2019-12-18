Doğa Koleji'ne kurucu ortaklarından 600 milyon liralık teklif

Doğa Koleji'nin Uluer Grup'un da dahil olduğu 49 lisanslı kurucusu okulu satın almak için yönetime teklif yaptı. Yaklaşık 600 milyon TL'lik teklif geçmişe dönük öğretmen maaşlarını ödemeyi de kapsıyor.

Sözcü gazetesinden Can Mumay'ın haberine göre, Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı.

Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor.

Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl eylül ayına kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

'Satın alma gerçekleşmezse yeni bir marka altında faaliyet gösterecekler'

Kurucular kurulu adına görüşmelerde bulunan Nevşehir Doğa Koleji'nin franchise sahibi Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, "Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Mağduriyetleri gidermek istiyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk" diye konuştu.

Satın alma görüşmelerinin devam ettiğini ancak görüşmelerde pürüzler olduğunu ifade eden Uluer, beklediklerinden yüksek bir fiyatla karşılaştıklarını anlatırken pürüzlere ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Uluer'in verdiği bilgilere göre eğer satın alma gerçekleşmezse 49 franchise sahibi ‘Doğa Koleji' ismini bırakarak yeni bir marka altında faaliyetlerine devam edecek