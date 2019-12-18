Dolar iki ayın zirvesinde

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası TL'de reel faizinin azalması ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dolar/tl'deki yükseliş devam ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası TL'de reel faizinin azalması ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dün benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, yükselişin sürdüğü dolar/TL 5.92'yi gördü ve son iki ayın zirvesine oturdu.

Bugün 5.88'den güne başlayan dolar açılış sonrası 5.90'ı geçti ve 5.9207'ye kadar yükseldi.

Ağustos ayında 5.45'in altını gören dolar geçen hafta 5.75 seviyesinde hareket etmişti.