Dolar/TL 5.93 seviyesinde

Dün yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5.9442'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 5.9430'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.2 altında 5.9330'dan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.2 azalışla 6.5985'ten, sterlin/TL yüzde 0.1 değer kaybıyla 7.7240'tan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1.3020, euro/dolar paritesi yüzde 0.1 azalışla 1,1117 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0.1 artışla 97.4 seviyesinde.