Atlas Global, uçuşlara tekrar başladı

Atlas Global, 26 Kasım'da ara verdiği uçuşlarına iç hatta 1, dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle yeniden başladı.

Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına dün tekrar başladı.

Havayolu şirketi, uçuşlarına iç hatta 1, dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.

Uçuşların başlamasına ilişkin Atlas Global'in sosyal medya hesabından 'Yeniden göklerdeyiz' paylaşımı yapıldı.

​Şirket 21 Aralık'a kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurmuştu.