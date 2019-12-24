'Uber kurucusu 2.5 milyar dolarlık hisse sattı'

Financial Times'da yer alan habere göre, bu hafta düzenleyici kuruma yapılan başvuruya göre Uber kurucusu Travis Kalanick 383 milyon dolarlık daha hisse sattı.

Bu satışla birlikte Kalanick'in Uber'deki payı yüzde 0.5'in altına düştü. Geri kalan hisselerinin değeri 250 milyon dolar.

Analistler, bu gelişmenin Kalanick'in kurucusu olduğu şirkete güveninin kalmadığını gösteren emareler olduğunu belirtiyor.

City University Cass Business School'da finans profesörü olan Meziane Lasfer, "Şirket kurucuları ya da yöneticiler hisse sattığında bu kötü bir gelişme addedilir" diyerek "Piyasada muhtemelen Travis'i takip edecektir" ifadelerini kullandı.

Uber hisseleri 45 dolarlık halka arz fiyatından yaklaşık yüzde 33 altından işlem görüyor.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye saati ile 17.30'da açılan amerikan borsalarında Uber hisseleri yüzde 1 değer kaybıyla güne başladı.