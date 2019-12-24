İhracatçıya 4 yıl pasaport hakkı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını açıkladı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu ifade etti.

(2/6) Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 sayılı Kanun ile ihracatçılarımızın hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 24 декабря 2019 г.

​Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ihracatçıların hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirten Pekcan, "Sağlanan hususi damgalı pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.