İhracatçıya 4 yıl pasaport hakkı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını açıkladı.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu ifade etti.
(2/6) Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 sayılı Kanun ile ihracatçılarımızın hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) 24 декабря 2019 г.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ihracatçıların hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirten Pekcan, "Sağlanan hususi damgalı pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)