BMW'ye ABD'de 'sahtekarlık' soruşturması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Alman otomotiv devi BMW AG'nin ülkedeki satışlarını sahte olarak artırdığı suçlamasında bulundu.
Skandal gelişmenin ardından Wall Street Journal'a (WSJ) açıklama yapan şirket yetkilileri SEC ile temas halinde olduklarını belirtti. BMW'ciler süreçte işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.
SEC yetkilileri ise konu ile alakalı yorum yapmaktan kaçındı.
Kayıtlara göre BMW bu yılın ilk 9 ayında 322.862 araç satışı gerçekleştirirken, geçen seneye göre yüzde 1.7 arttırdı.
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