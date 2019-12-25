Arap turistler Ordu'da 150’nin üzerinde gayrimenkul, 40 adet fındık arsası aldı

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği tarafından açıklanan bilgiye göre Ordu’dan şu ana kadar 150’nin üzerinde gayrimenkul satın alan Arap turistler, yatırım amaçlı yaklaşık 40 adet de fındık arsası aldı.

Karadeniz Bölgesi'ne Orta Doğu, Körfez, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistler, kentin turizm potansiyelini yükseltiyor. Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerden de gayrimenkul ve arsa yatırımlarına yöneliyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık 100 bin Arap turistin ziyaret ettiği Ordu’da, satın aldığı gayrimenkul sayısı da giderek artıyor.

Şu ana kadar Ordu’da 150’nin üzerinde gayrimenkul satın alan Arap turistler, özellikle sahil kesimindeki ilçelerden yaklaşık 40 adet de fındık bahçesi satın alarak yatırım yaptı.

'Arap turistlerin yatırımları gün geçtikçe artıyor'

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, “Arapların bize ilgi göstermesinin sebebi, onlar için bizim bölgemiz bir potansiyel. Bizim bir yanımızda alabildiğine mavi deniz, diğer tarafında olabildiğine yeşillik. Bu nedenle de bizim bölgemize yatırım yapıyorlar. Gün geçtikçe Arapların yatırımları daha da hız kazanıyor" dedi.

© İHA / Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz’in Arap turistler için bir potansiyel bölge olduğunu, gün geçtikçe yatırımların arttığını söyledi.

Ordu’dan 150’nin üzerinde gayrimenkul aldılar

"Yaklaşık şu an da 150’nin üzerinde bir gayrimenkul alımı gerçekleştirdiler" diyen Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, "Özellikle Ünye ve Fatsa ilçeleri ağırlıklı olmak şartıyla, bunların içerisinde konut var, fındık bahçesi alan Araplar var, biraz daha önümüzdeki dönemde ilimiz daha güzel tanıtılırsa, Araplar ve dış yatırımcılar daha fazla gelecek. Arsa olarak da 40’a yakın fındık bahçesi satın aldılar" şeklinde konuştu.