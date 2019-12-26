Konkordato ilan eden TEMSA’da üretim başlıyor

Konkordato ilan eden TEMSA tarafından bugün işçilere gönderilen mesajda yarın iş başı yapılacağı duyuruldu. Çelik İş Sendikası yöneticileri de haciz işlemlerinin çözüldüğünü bunun üzerine tesislerde tam kapasiteyle üretimin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Konkordato ilan edildiği için şirkete yönelik haciz işlemleri durdu.

Yılda ürettiği 11 bin 500 aracı dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA Otomotiv Tesisleri’nin Sabancı Grubu’nun satışından sonra gelen hacizlerle birlikte üretimi durdurması üzerine yaşanan sorunlar çözülmeye başlandı.

Sözcü'nün haberine göre TEMSA'nın yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu nedeniyle bankalar tarafından başlatılan haciz işlemleri yapılan görüşmeler sonucunda konkordato da ilan edilmesiyle aşıldı ve fabrika tarafından çalışan işçilere 27 Aralık'ta işbaşı yapmaları için işçilerin cep telefonlarına mesaj gönderildi.

TEMSA'da yetkili olan Çelik İş Sendikası yöneticileri de haciz işlemlerinin çözüldüğünü bunun üzerine tesislerde tam kapasiteyle üretimin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Güç birliği yapılmıştı

TEMSA'nın kapatılmaması ve üretime devam etmesi için geçtiğimiz hafta Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç önderliğinde Adana Sanayi Odası'nda geniş katılımlı bir toplantı yapılmış ve şirketin üretimi sürdürmesi için mücadele etme kararı alınmıştı.

Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları 182 milyon 693 bin TL’ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satılmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.