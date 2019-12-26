Asgari ücret '2 bin 324 TL' oldu, Türk-İş salonu terk etti: 'Kararınızı kabul etmiyoruz'

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. 2020 için belirlenen asgari ücret tutarı yüzde 15.03 artışla 2 bin 324 TL oldu. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kararı kabul etmediklerini belirterek toplantıyı terk etti.

Toplantıların ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantı için yine bakanlık binasında toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

Asgari ücret 2020 yılı için yüzde 15.03 artışla brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL oldu. Bakan Selçuk, rakamı açıkladıktan sonra "Gönül isterdi ki bunu oy birliğiyle imzalayalım" ifadesini kullandı.

'İşçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Mevcut koşullarda bir işçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez. Geldiğimiz nokta itibarıyla sayın Bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" dedi. Irgat'ın ardından bir değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, "İşçilerimizi enflasyona yedirmedik" görüşünü dile getirdi.

Önceki toplantılarda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum" ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sunmuştu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

Komisyon 15 kişiden oluştu

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.