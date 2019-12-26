Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu

Asgari ücret, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yüzde 15.03 artışla brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olarak açıklandı.
Asgari ücretin ardından asgari geçim indiriminin kaç TL'ye yükseldiği belli oldu.
Rakamlar şöyle belirlendi:
- Bekar 220,68 TL
- Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL
- Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL
- Evli, eşi çalışan 220.68 TL
- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL
- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL
- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL
- Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL
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