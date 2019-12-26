DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Kanal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek isteyenler, işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi ve "Kanal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür" ifadesini kullandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından net 2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Belirlenen rakamın insan onuruna yakışmadığını belirten Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyarak işçinin ailesinin hesaba katılması zorunluluğu bir yana, işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret, oy çokluğu ile belirlenmiştir. Asgari ücretteki ayda 304 liralık, günde 10 liralık 'artış', işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır. İşveren ve hükümet ortaklığı ile, milyonların yaşamına dair çok kritik bir kararın alınması antidemokratiktir.

'DİSK bu mücadeleyi daha da büyütmeye kararlı'

Demokrasinin olmadığı yerde ekmeğimiz de tehdit altındadır. Asgari ücretin grev hakkını da içeren gerçek bir toplu pazarlık ile belirlenmesi için mücadeleye devam. Kanal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür. 'İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet' talebiyle için bir aydır işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda sesini yükselten DİSK, bu mücadeleyi daha da büyütmeye kararlıdır."