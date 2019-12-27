2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük 1177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

© AFP 2019 / Yasin Akgül Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. En düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük 1177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2020 için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın gerekçelerine de yer verilerek, ödenmesi zorunlu en az ücret olan asgari ücretin 'pazarlık ücreti' olmadığı belirtildi.

Komisyonun bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim şartları ve 2020 enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.