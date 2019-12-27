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    Yoksulluk

    Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 162, yoksulluk sınırı' 7 bin 44 lira

    © AP Photo / Hussein Malla
    Ekonomi
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    Türk-İş'in araştırmasına göre aralık ayında 4 kişilik bir aile için 'açlık sınırı' 2 bin 162 lira 70 kuruş, 'yoksulluk sınırı' ise 7 bin 44 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.

    Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı araştırması' aralık ayı sonuçları açıklandı.

    TL - para
    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    Araştırmaya göre, aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 2 bin 162 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

    Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 7 bin 44 lira 62 kuruş oldu. 

    Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 649 lira 75 kuruş olarak hesaplandı.

    Gıda enflasyonu yüzde 11.41

    Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre 2.85 oranında arttı. Bu yıl fiyatlardaki artış yüzde 11.41 oranında gerçekleşti.

    Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı da yüzde 11.41 olarak hesaplandı.

    Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda süt ve peynirin fiyatı aynı kalırken, yoğurt fiyatında artış yaşandı. Kıyma ile kuşbaşı et fiyatında bu ay artış tespit edilirken, sakatat ürünlerinin fiyatı değişmedi.

    Tavuk fiyatı düşük de olsa artarken, balık fiyatı geçen ayın tersine bir gelişmeyle hamsi ve istavritteki artışa bağlı olarak yükseldi.

    Sebze-meyve fiyatları

    Yumurtanın fiyatı bu ay tanede 5 kuruş geriledi. Bakliyat ürünlerinden kırmızı ve yeşil mercimek fiyatında artış belirlenirken diğerleri aynı kaldı.

    Gıda harcamasında günlük tüketimi sık olan yaş sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi. 

    © AA / Evrim Aydın
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    Ailenin harcamalarında önemli ağırlığı olan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 5.46 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı 5.75 TL'ye yükselirken, meyve ortalama kilogram fiyatı 4.81 liraya geriledi.

    Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmek ve makarna fiyatı aynı kalırken diğer ürünlerin fiyatında artış yaşandı. 

    Tereyağı fiyatı kilogramda 4 lira artarken, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin fiyatında artış görülürken, yağlı tohum ürünlerinden fıstığın fiyatı arttı, fındığın fiyatı geriledi, diğerleri değişmedi.

    Çay ve ıhlamur fiyatı ile baharat fiyatları aynı kaldı. Şeker ve tuz ile bal, reçel, pekmez ve salça yine fiyatı değişmeyen ürünler arasında yer aldı.

    Etiketler:
    Eğitim, Ulaşım, Konut, Giyim, Gıda, Ekonomi, Yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, Enflasyon, Türkiye, Türk-İş
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