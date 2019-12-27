Dolar 5.96'yı geçti

Son günlerde 5.93-5.95 aralığında sakin bir seyir izleyen dolar kuru, bugün 5.96 seviyesinin üzerine çıktı.

Yılın son cumasında alıcılı seyri devam ettiren dolar kuru 5.96 seviyesini aştı.

Güne 5.9380'den başlayan kur, öğleden sonra 5.9611 seviyesine kadar geldi. Kurda işlemler saat 16.00 itibariyle 5.9590 civarında gerçekleşiyor.

Dünya'nın haberine göre, faiz indirimleri sonrasında TL'nin 'korumasız' kaldığını hatırlatan bankacılar, düşük işlem hacimleriyle 5.96'nın geçildiğini belirtiyor.

Teknik olarak bakıldığında analistler, 5.95 direncinin geçilmesiyle birlikte bunun yükselişi tetiklemiş olabileceğini belirterek, 5.9760 direncinin takip edileceğini söylüyor.

Kurda 5.9760 direnci aşılamadığı sürece yükselişin sınırlı kalabileceği ve kâr satışlarının oluşabileceği kaydediliyor. Böyle bir senaryoda 5.7680 ana desteği güncelliğini koruyor.