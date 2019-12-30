Dolar haftaya nasıl başladı?

Yılbaşı tatilinden dolayı ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok borsa kapalı.

Bir diğer taraftan, yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma isteğinin de azalmasıyla işlem hacimleri oldukça gerilemiş durumda:

DOLAR 5.9477(%-0.14)

EURO 6.6613(%0.06)

ALTIN 289.756(%0.14)

Piyasalarda takip edilen konular arasında ABD ile ilişkiler, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, AB ile ilişkiler ve sert faiz indirimleri ardından TL’nin gerileyen reel faizi yer alıyor. Son dönemde bu endişelere Libya da eklendi.