Yılbaşından önce kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam

Yılbaşında vatandaşların en çok tükettiği kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi. TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, kuru yemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların, bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi kuru yemişte fiyatlar kontrolden çıktı. Başta yer fıstığı ve Antep fıstığı olmak üzere birçok kuru yemişte devletin sessiz kalması, stokçuların da aşırı kâr hırsı yüzünden fiyatlar yüzde 80-90'lara varan oranlarda zamlandı.

Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, halkın kuru yemişi çok pahalı tüketmek zorunda kaldığını, devletin küçük bir müdahalede bulunması halinde fiyatların normal seviyesine düşeceğini söyledi.

Karaman, kuru yemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını belirtti.

Karaman, özellikle yılbaşı öncesinde kuru yemiş piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışlarını değerlendirirken, kuru yemişte dolara bağlı normal bir fiyat artışı olduğunu, ancak bazı ürünlerdeki aşırı fiyat artışının stokçuların aşırı kâr hırsından kaynaklandığını açıkladı.

Karaman, yer fıstığı fiyatlarının normal olması gerekenden yüzde 80-90 daha zamlı fiyatlarla satıldığını, bunun da tek sebebinin ürünü piyasaya vermeyerek depolarda saklayan stokçular olduğunu söyledi.