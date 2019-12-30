Kayıt
16:44 30 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması: Ziraat Girişim'le görüşüldü ancak ortaklık söz konusu değil

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104093/81/1040938106.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201912301040938207-simit-sarayindan-ortaklik-aciklamasi-ziraat-girisimle-gorusuldu-ancak-ortaklik-soz-konusu-degil/

    Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

    Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Kavukcu, şirketin belirli oranda payının devri için Ziraat Girişim Sermayesi ile yürütülen görüşmelerle ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunulduğunu ancak gelinen aşamada ortaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

    Kavukcu yazılı açıklamasında, günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıklarının en önemli yollardan biri olduğunu ve Simit Sarayı'nın ön koşulunun her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olduğunu dile getirdi.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Ziraat Bankası, Simit Sarayı başvurusunu geri çekti
    Kavukcu, Simit Sarayı'nın Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde yatırımlarına devam ettiğini ifade ederek, "Simit Sarayı 2020 yılında da her yıl olduğu gibi büyümeye, üretmeye devam edecek ve sağladığı istihdamla yüzlerce iş ortağıyla birlikte ülke ekonomisi için katma değer yaratmayı sürdürecektir. 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi büyümesini, sağladığı istihdamı ve yüzlerce iş ortağıyla birlikte katma değer sağlamayı sürdürecektir. Sadece anlaşması yapılmış olan 150 mağaza kısa sürede faaliyete başlayacak ve yeni anlaşmalar eklenecektir. Simit Sarayı sadece son üç yılda 163 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır" bilgilerini paylaştı.

    Simit Sarayı’nın 2018 yılı bağımsız denetçi raporuna göre oluşturduğu cironun 1.1 milyar TL olarak belirlendiğini aktaran Kavukcu, şöyle devam etti:

    'Şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur'

    "Bu ölçekteki bir marka, öz kaynaklarıyla büyümesinin yanı sıra, oluşturduğu katma değer ve kredibilite göz önünde bulundurulduğunda, büyüme potansiyelini değerlendirmek üzere banka finansman desteği almıştır. Ancak bu rakam, basında çıkan haberlerin çok daha altında, bu ölçekteki bir şirket için makul seviyelerde olmuştur. Simit Sarayı bugüne kadar yasal kriterlerin izin verdiği, ülkemiz için marka değeri oluşturan şirketlere verilen Turquality kapsamında, 25 ülkeye yaptığımız yatırımlar için, son 6 yılda toplam 23 milyon 237 bin 608 TL’lik destek almıştır. Bugüne kadar birçok yabancı devlet fonu başta olmak üzere yerli/yabancı fondan teklif alan Simit Sarayı’nın ön koşulu markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Simit Sarayı tarafından, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır. Günümüzde, tüm dünya markalarının şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları oldukça normaldir." 

    Kavukcu, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Simit Sarayı, şu anda imzalı franchise adayları ile birlikte 5 yıl içerisinde bin mağazaya ulaşacaktır. Simit Sarayı Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir.  2019’un son günlerinde yaşadığımız bu süreçte bize destek olan binlerce çalışanımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür eder 2020 yılının ülkemiz ve tüm dünya için barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" dedi.

    Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hisessini devralması için önceki hafta Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.

    Etiketler:
    Borç, ortaklık, Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu, Türkiye, Simit Sarayı, Abdullah Kavukcu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet