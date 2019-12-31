Dolar/TL 2019'un son gününe 5.95 sınırında başladı

Geçen hafta 5.90-5.95 bandında hareket eden, dün de bu bantta seyreden dolar yılın son gününde 5.94'te seyrediyor.

Güne 5.95 sınırında yatay seyirle başlayan dolar bu seneyi Türk Lirası karşısında değer kazancıyla tamamlıyor.

BloombergHT'nin haberine göre, dolar bu sene Türk Lirası karşısında yüzde 12'nin üzerinde yükseldi.

Kur 9 Mayıs'ta 6.2457 seviyesini test etmiş, 26 Ağustos'ta da Asya piyasalarında sert yükselerek yılın en yüksek seviyesi olan 6.3961'i görmüştü. Kur bu yıl en düşük ise 31 Ocak'ta 5.1621 seviyesini test etmişti.