Japonya'da yolsuzluktan evhapsinde tutulan eski Nissan CEO'su, Lübnan'a kaçtı

Küresel oto sanayini sarsan Japon devi Nissan'daki yolsuzluk skandalının kahramanı Carlos Ghosn, Japon adalet sisteminin çürümüş olduğu iddiasıyla Lübnan'a kaçtı. Yargılanması öncesi evhapsine alınan eski CEO'nun adeta kuş olup uçması şok etkisi yarattı.

Küresel otomotiv sanayinin en önemli isimlerinden biri olan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'da mali yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması skandalında hayrete şayan bir gelişme daha yaşandı.

Kefaletle serbest bırakılan, evhapsine konulan, pasaportları elinden alınan Carlos Ghosn, Japonya'nın çürümüş adalet sisteminin elinde rehin kalamayacağını ve Lübnan'a kaçtığını söyleyen bir açıklama yayımladı.

Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan dünyaca ünlü patronun, davasının başlamasını beklerken, sahte kimlik ve özel jetle tereyağından kıl çeker gibi Lübnan'a gittiğinin anlaşılması, soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Türkiye üzerinden mi?

Brezilya'da doğan, Lübnan'da büyüyen Ghosn’un özel bir jetle çıkıp Türkiye üzerinden Lübnan’a geçtiği, Lübnan’da eşi Carole Ghosn ile birlikte silahlı güvenlikçiler tarafından korunan bir evde saklandığı iddialar arasında.

Film gibi kaçışı, kendisinin mimarı olduğu ve büyük başarılara imza attığı Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığına da yeni bir darbe indirdi.

Fransa Ekonomi Bakan Yardımcısı Agnes Pannier-Runacher, haberi medyadan öğrendiğini ve çok şaşırdığını açıkladı.

Pannier-Runacher, kimsenin yasaların üzerinde olmadığını, ama Fransız vatandaşı Ghosn'un Fransız konsolosluğunun desteğini alabileceğini söyledi.