Rusya’dan iki Türk şirkete ihracat yasağı

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) iki Türk şirketten deniz ürünleri sevkiyatı yapılmasını yasakladı.

Rosselhoznadzor, dün Kılıç Deniz ve Lezita Balık isimli şirketlerden deniz ürünleri sevkiyatını yasakladı. Şirketlerle ilgili karar 9-18 Eylül tarihlerinde Türkiye’de şirketlere ait tesislerde yapılan denetimler neticesinde alındı. Denetimlerde kural ihlalleri tespit edildi.

Söz konusu şirketler alabalık, dorado ve başka balık türlerinin yetiştiriciliğiyle uğraşıyor.

Hintli Star Argo Marine Exports şirketi de 13 Ocak’tan itibaren Rusya’ya ihracat yapamayacak.