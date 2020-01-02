Piyasalar yeni yılın ilk gününe sakin başladı: Dolar/TL kuru 5.95 seviyesinde

Piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününe sakin başladı. Dolar/TL kuru, 5.94-5.95 seviyelerinde 15 günlük yatay seyrini bugün de sürdürüyor.

Yeni yılın ilk gününe Dolar/TL geçen yılın son gününde olduğu gibi 5.95 seviyesinden başladı.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar 5.9495 liradan el değiştirirken; euro ise 6.6720 liradan satılıyor. İngiliz Sterlinin fiyatı 7.8705 lira.

Yurt içi piyasalar, bugün olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurul'un Libya tezkeresine yönelik görüşmeleri ve küresel piyasalardan gelecek olan haber akışını izleyecek.