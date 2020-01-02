Poşet ücretine zam yok

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretinin 2020 yılında 25 kuruş üzerinden devam edeceğini açıkladı.
Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır.— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) January 2, 2020
2020 'de poşete zam yok.
Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek" dedi.
Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek.— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) January 2, 2020
Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22.58 oranında zammın yapıldığı aktarılmıştı. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılacağı öne sürülmüştü.
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