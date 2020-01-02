Albayrak: Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de iş insanları ile bir araya geldi. Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

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