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10:36 03 Ocak 2020
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    Part time çalışma yaygınlaşıyor: İstanbul'da işletmelerin yüzde 20'si part time eleman çalıştırıyor

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    Ekonomi
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    Türkiye İş Kurumu’nun araştırmasına göre hükümetin 2020’de kolaylaştıracağını açıkladığı part-time çalışmada, oran yüzde 8’e ulaştı. 2-9 istihdamlı işyerleri içinde part-time çalışma yapma oranı en yüksek sektör eğitim sektörü. En düşük part-time çalışma yapılan sektör de madencilik ve taşocakçılığı.

    Part time (yarızamanlı) çalışma oranı yüzde 8’i aştı. İstanbul’da işletmelerin yüzde 20’si part time çalışmaya geçti. Hükümet, geçtiğimiz günlerde, 2020 yılında part time çalışmayla ilgili kolaylaştırıcı düzenleme yapmayı planladığını açıklamıştı.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu, Türkiye İş Kurumu’nun 2019 İşgücü Araştırma Raporu’nda, part time çalışmaya dair raporunu derledi. Sektörler bazında part time çalışmanın durumuna da bakılan araştırmada, 2-9 istihdamlı işyerlerinin yüzde 6.9’unun bir başka deyişle 83 bin 606 işyerinin, 10-19 istihdamlı işyerlerinin yüzde 13.4’ünün (14 bin 478 işyeri), artı 20 istihdamlı işyerlerinin yüzde 17.6’sının (17 bin 064 işyeri) part time çalışma yaptırdığı görüldü.

    2018 yılında yüzde 7 olan part time çalışma oranının 1.2 puan artarak yüzde 8.2’ye ulaştığı belirtilen raporda şu tespitlere yer verildi:

    Sosyal hizmet sektörü başı çekti

    2-9 istihdamlı işyerleri içinde part time çalışma yapma oranı en yüksek sektör ‘eğitim’ sektörü. En düşük part time çalışma yapılan sektör de madencilik ve taşocakçılığı.

    Eğitim sektöründeki yaklaşık her 4 işyerinden 1 tanesinin part time çalışanı bulunuyor.

    tekstil - kadın - işçi - fabrika
    © AA / Arşiv
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    Part time çalışma yapan işyerlerine dair en dikkat çeken bilgilerden biri de insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe 20 ve daha fazla istihdamlı işyerlerinin yaklaşık yarısının part time çalışanının bulunması. Söz konusu sektörde part time çalışma yapan işyeri oranı yüzde 45.9.

    Araştırmanın iller bazlı sonuçlarına göre ise, İstanbul’da part time çalışma oranı yüzde 20’ye ulaştı. İstanbul’da insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe yer alan işletmelerin yarısından fazlası, yüzde 55.6’sı, part time çalışan bulunduruyor.

    Bunu kültür-sanat eğlence-dinlence ve spor sektörü takip ediyor. Bu sektördeki işletmelerin yüzde 45.9’unda part time çalışan bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 40.3 ile eğitim sektörü yer alıyor.

    Ankara'da uluslararası temsilcilikler başı çekti

    Ankara’da part time çalışması olan işletmelerin oranı ise yüzde 19.8 ölçüldü. Buna göre, uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin yüzde 50’sinde part time çalışan bulunuyor. Ankara’da part time çalışma açısından ikinci sırada insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü var. Buradaki işletmelerin yüzde 49.6’sında part time çalışan bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 47.6 ile kültür-sanat-eğlence-dinlence ve spor yer alıyor.

    2020’de daha da kolaylaşacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da önümüzdeki dönemde part time çalışmayla ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda 2020 yılı bütçesini anlatırken, işgücü piyasası deneme ve denkleştirme süresi ve kısmi süreli çalışma konularının taraflar arasında mutabakatla esnekleştirilmesinin planlandığını söylemişti.

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    Etiketler:
    TBMM, Fuat Oktay, Ankara, Hacer Boyacıoğlu, Hürriyet, İstanbul, istihdam, part-time, Türkiye, Türkiye İş Kurumu
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