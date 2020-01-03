Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında zam alacak.